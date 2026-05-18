L’Amministrazione comunale di Firenze sta lavorando per assegnare ai Quartieri per l’esercizio dell’autonomia decisionale – prevista dalla Deliberazione di Giunta n. 60/2026 – 60.000 euro annui per ciascuna circoscrizione, quindi 300.000 euro complessivi. Per il Partito democratico, un buon inizio. Per le opposizioni, una cifra irrisoria che non rende concreta l’autonomia decisionale. Questa mattina Raffaele Palumbo si trova in piazza della Vittoria, nel Quartiere 5 di Firenze con i suoi ospiti, Filippo Ferraro, Presidente del Quartiere 5 di Firenze, del Partito democratico, Dmitrij Palagi, Capogruppo in Palazzo Vecchio per Sinistra Progetto Comune, Alessandra Gasperini, Consigliera del Quartiere 1 per Firenze Democratica.
Quartieri, decentramento e risorse
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