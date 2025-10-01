www.controradio.it Proseguono i laboratori a cura di Associazione Tri-boo Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:08:22 Share Share Link Embed

Prosegue “OGNUNO HA UN RUOLO, OGNUNO HA UN SENSO. Incontri culturali nei quartieri” a cura di Associazione culturale Tri-boo con Fondazione CR Firenze nell’ambito del Bando Partecipazione culturale/Periferie, due mesi di attività culturali gratuite per bambini, ragazzi e adulti nei Quartieri 3, 4 e 5 di Firenze.

Con Giovanni Barbasso Margherita Fantoni dell’Associazione Tri-boo ha raccontato ai nostri microfoni le prossime attività in vista, tra cui il laboratorio di fotografia “Il terzo occhio” dedicato ai ragazzi dagli 11 anni in su.