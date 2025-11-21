www.controradio.it Progetto Recreos: Bojola e Procopio aprono in via Palazzuolo Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:28 Share Share Link Embed

Fondazione CR Firenze ha assegnato allo Studio Bojola e a Lo Studiolo di Francesca Procopio i primi due fondi ristrutturati nell’area di via Palazzuolo, all’interno di Recreos, progetto di rigenerazione realizzato insieme al Comune di Firenze. Le botteghe artigiane sono state inaugurate questa mattina, alla presenza di Maria Oliva Scaramuzzi, vice presidente di Fondazione CR Firenze e della sindaca Sara Funaro.

I prossimi fondi ad essere assegnati, dopo alcuni lavori di ristrutturazione, saranno due locali messi a disposizione dal Comune di Firenze. Ad oggi sono state effettuate 89 visure in via Palazzuolo: 19 fondi non sono oggi idonei al progetto, dei rimanenti 70 fondi: 51 sono affittati per altre attività, 6 sono utilizzati dagli stessi proprietari e 2 hanno un incerto utilizzo. A questa ricerca si aggiunge la mappatura delle strade limitrofe dove risultano 35 fondi idonei di cui 6 liberi. 17 utilizzati per altre attività e 12 con incerto utilizzo. Sono in corso una decina di trattative e contatti per l’attivazione di nuove botteghe. Nel momento in cui saranno disponibili altri fondi verranno assegnati agli altri artigiani selezionati sulla base delle loro esigenze progettuali.

NELL’AUDIO Maria Oliva Scaramuzzi, vice presidente della fondazione Cassa Risparmio Firenze e Margherita Bojola dell’omonimo Brand