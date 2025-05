www.controradio.it Progetto Insieme, per comunicare meglio Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:07:31 Share Share Link Embed

Progetto Insieme, per comunicare meglio

TOSCANA. In collaborazione con il CR ENS Toscana e l’Associazione Comunico, la Cooperativa Elfo

promuove una vasta gamma di attività formative e di sensibilizzazione, mirate a diffondere conoscenze e

competenze sulla Lingua dei Segni Italiana (LIS) e sull’inclusione delle persone sorde in ogni ambito della

società nel territorio dell’Az. USL Toscana Centro. Parla Maria Chiara Sansoni, Presidente Cooperativa Elfo.