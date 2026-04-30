www.controradio.it Primo maggio: il lavoro come cura e identità Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:05:06 Share Share Link Embed

Non solo collocazione, ma reintegrazione, relazione, recupero dell’autostima e di una prospettiva. Il lavoro come cura e identità è anche più importante se a poterlo svolgere sono persone che vivono alcune difficoltà, limiti superabili in un ambiente di lavoro inclusivo che permetta di dare sfogo alla proprie passioni e talenti. Utente della Tinaia, il centro che fa parte della rete del Servizio di salute mentale del Quartiere 2 di Firenze, Piero si muove tra l’arte e il giardinaggio, dipingendo ogni giorno la vita che desidera.