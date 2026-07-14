    “Premio Ulisse – Maestri di Cinema Documentario” a Daniele Gaglianone

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    “Premio Ulisse – Maestri di Cinema Documentario” a Daniele Gaglianone
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    Il regista Daniele Gaglianone ospite a Manifatture Digitali Cinema di Prato il 17 e il 18 luglio
    della Residenza per il cinema documentario “Ulisse” – II edizione
    ideata dal regista toscano Samuele Rossi
    Daniele Gaglianone terrà una masterclass e venerdì 17 luglio (ore 21.00) al Teatro Nuti di MDC Prato  riceverà il “Premio Ulisse – Maestri di Cinema Documentario”
    Al termine della premiazione, sarà proiettato il documentario “Se fate i bravi”, a 25 anni dai fatti del G8 di Genova.