www.controradio.it “Premio Ulisse – Maestri di Cinema Documentario” a Daniele Gaglianone Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:06:52 Share Share Link Embed

Il regista Daniele Gaglianone ospite a Manifatture Digitali Cinema di Prato il 17 e il 18 luglio

della Residenza per il cinema documentario “Ulisse” – II edizione

ideata dal regista toscano Samuele Rossi

Daniele Gaglianone terrà una masterclass e venerdì 17 luglio (ore 21.00) al Teatro Nuti di MDC Prato riceverà il “Premio Ulisse – Maestri di Cinema Documentario”

Al termine della premiazione, sarà proiettato il documentario “Se fate i bravi”, a 25 anni dai fatti del G8 di Genova.