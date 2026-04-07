www.controradio.it Premio giornalistico Nazzareno Bisogni 2026: proroga fino al 30 aprile Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:06:02 Share Share Link Embed

La Cgil Toscana, con la collaborazione di Ast (Associazione Stampa Toscana) e dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana, organizza la terza edizione del “Premio giornalistico Nazzareno Bisogni” con lo scopo di incoraggiare la formazione e riconoscere l’attività di giovani giornalisti/e di carta stampata, online, radio e televisione in Toscana, in ricordo di Nazzareno Bisogni, capo ufficio stampa della Cgil Toscana per oltre 20 anni e dirigente di lungo corso del sindacato dei giornalisti, scomparso a 73 anni a Scandicci (Firenze) il 14 luglio 2022.

Tommaso Galgani, resp. comunicazione Cgil Toscana