www.controradio.it Precari storici, musei, Sudd Cobas in presidio: “part time ciclici non sono accettabili” Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:02 Share Share Link Embed

Presidio oggi dei Sudd Cobas davanti alla sede della Regione Toscana per la vertenza dei precari storici dei musei fiorentini. Si tratta di quei lavoratori “di Opera Laboratori Fiorentini, la cooperativa che ha perso l’appalto a ottobre 2025 e che non ha più musei come Uffizi e Pitti ma” ha contratti con “Bargello, Accademia e Villa Bardini.

Un paio di mesi fa alcune lavoratrici sono state stabilizzate a tempo indeterminato ma con un part-time ciclico: questo significa che lavoreranno per sette mesi l’anno e resteranno a casa senza stipendio per i restanti cinque mesi, senza la possibilità di andare in Naspi, non sapendo come pagare mutuo, affitto, bollette, spesa. “Questi contratti part-time ciclici verticali non sono una soluzione accettabile” denuncia Valentina Peri Sudd Cobas