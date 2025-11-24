    Prato. Vertenza L’Alba: assemblea pubblica dopo il tavolo di filiera

    Prato. Vertenza L'Alba: assemblea pubblica dopo il tavolo di filiera
    Giovedì scorso si è tenuto presso la Provincia di Prato il 4º tavolo di filiera della vertenza L’Alba.  Domenica si è tenuta un’assemblea pubblica presso la sede SUDD Cobas a Prato

    ne parliamo con Giorgio Bernardini