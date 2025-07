Podcast Prato, cultura: chiamata a raccolta “per un'iniziativa collettiva e condivisa”. Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:05:22 Share Share Link Embed

La Fondazione Cassa di Risparmio di Prato e il Centro per l’Arte contemporanea Luigi Pecci hanno inviato una lettera a quanti sono impegnati in ambito culturale per coinvolgere tutti in una giornata di lavoro, mercoledì 17 settembre a partire dalle ore 10. al Centro Pecci. Abbiamo intervistato STEFANO COLLICELLI CAGOL, direttore museo Pecci