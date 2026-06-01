www.controradio.it Pontedera dice No e il Movimento No Base torna in piazza Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:05:05 Share Share Link Embed



Mobilitazione in programma martedì 2 giugno a Pontedera contro il progetto della nuova base militare tra Pisa e Pontedera. Corteo con partenza da piazza Cavour alle 10 e un percorso che interesserà anche l’area della Tenuta Isabella di Gello. “Il 2 giugno a Pontedera alle 10 in piazza Cavour parte il corteo contro il progetto della nuova base militare per i Gruppi di Intervento Speciale e per il Tuscania, che dovrebbe essere costruita tra Pisa (presso l’ex Cisam a San Piero a Grado nel cuore del Parco Naturale di San Rossore) e Pontedera (nell’area verde della Tenuta Isabella). Nel giorno della Festa della Repubblica abbiamo deciso di ripudiare la guerra, come vuole la Costituzione, in maniera concreta e visibile, anziché celebrare le Forze Armate” scrivono in un comunicato gli organizzatori. La manifestazione del 2 giugno si inserisce in un percorso di mobilitazione più ampio che coinvolge comitati, associazioni e realtà del territorio contrari alla realizzazione della nuova base.

Lorenzo Tamberi Movimento No base Pontedera