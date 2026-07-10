www.controradio.it Ponte al Pino, conclusa la prima fase dei lavori Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:20 Share Share Link Embed

Dopo quattro giorni di lavori e di modifiche alla mobilità, Firenze torna a ricucire uno dei suoi principali collegamenti ferroviari. È ripresa infatti la circolazione dei treni tra Campo di Marte e Santa Maria Novella dopo la demolizione dello storico Ponte al Pino, un intervento da oltre 18 milioni di euro che porterà alla realizzazione di un nuovo cavalcaferrovia più moderno e sicuro. Ma il cantiere non è concluso: a fine luglio è già prevista una nuova interruzione della linea per il posizionamento della nuova struttura.