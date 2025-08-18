    Pippo Baudo, la TV nazionalpopolare, il rapporto con il potere, la sua eredità

    Pippo Baudo
    “Pippo Baudo ha fatto la storia della nostra televisione e della nostra cultura popolare. Con lui se ne va un pezzo d’Italia”. Così un ricordo sui social del celebre presentatore da parte del presidente della Toscana, Eugenio Giani.   Per la sindaca di Firenze, Sara Funaro, Baudo ha accompagnato intere generazioni con eleganza, professionalità e delicatezza”.Di Pippo Baudo, della sua TV Pippo Baudo, nazionalpopolare, del  rapporto con il potere, della sua eredità, Domenico Guarino ha parlato con prof.ssa GIULIANA CATERINA GALVAGNO, docente di storia e critica della televisione UniTo

     