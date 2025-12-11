Pinocchio Jazz – Dimitri Grechi Espinoza MALI BLUES

/
MALI BLUES in concerto.
Dimitri Grechi Espinoza – sassofoni
Andrea Beninati – batteria e violoncello
Gabrio Baldacci – chitarra baritono, effetti
Sabato 13 dicembre 2025_ore 21.30
Pinocchio Jazz (Ass.ne Vie Nuove)_Viale Giannotti, 13 Firenze
Nato da una costola del Dinamitri Jazz Folklore, che ha indagato le radici africane del blues trasformandole in linguaggio contemporaneo, questo trio riunisce musicisti capaci di intrecciare esperienze e visioni differenti. Accanto a Dimitri Grechi Espinoza (sassofoni) e Gabrio Baldacci (effetti e chitarra baritono), figure storiche del progetto, si unisce Andrea Beninati con la sua versatilità strumentale che suonerà batteria e violoncello. Il viaggio musicale prende forma tra paesaggi sonori desertici, ritmi ipnotici e improvvisazioni aperte, in cui la memoria delle tradizioni africane incontra la ricerca timbrica e le sonorità elettriche. Centrale è il percorso di Espinoza, che nel tempo ha collaborato con artisti tuareg e berberi come Tartit e Bombino, e con musicisti maliani quali Samba Tourè e Afel Bocoum. Mali Blues si propone così come uno spazio in continua trasformazione, pronto ad accogliere suggestioni, influenze e dialoghi interculturali chiuderà sabato 13 dicembre il programma del 2025 per la rassegna del Pinocchio Jazz di Firenze. (Ass. Vie Nuove, Viale Giannotti, 13 Ingresso 15 euro / gratuito per gli “under 25″_ riservato soci arci. tel 055.683388 / [email protected])