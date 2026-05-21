Piano Operativo Comunale PISA: al via i PoC-Caffè per un’altra città

Dopo la partecipata assemblea cittadina dello scorso 6 maggio e il convegno sulle “Città depredate” dello scorso 15 maggio iniziano giovedì 21 maggio alle 18 al Circolo Caracol, in via Cattaneo, i POC – Caffè. Parte così una serie di incontri che andranno avanti per tutto giugno in tanti quartieri della città per analizzare il Piano Operativo Comunale e preparare in maniera condivisa e diffusa una mobilitazione contro il progetto della Giunta Conti imperniato su cemento e speculazione a partire dalla redazione delle osservazioni con cui avanzare una controproposta, fondata sul diritto alla città .

Infatti il Piano Operativo Comunale è stato pubblicato sul BURT negli scorsi giorni e entro il 12 luglio dovranno essere inviate alla amministrazione

comunale le osservazioni affinché possano poi essere valutate dal Comune.