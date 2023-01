By

“Pianeta Cielo”, una trasmissione radiofonica e in video-streaming a cura di SPI CGIL TOSCANA. Vannino Chiti incontra Marco Tarquinio, direttore dell’Avvenire. In video su SPI CGIL Toscana e Controradio, su controradio.it e il canale YouTube Controradio Crossmedia. In radio lunedì 2 novembre alle 9:00.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=Bz-l1SVC5mo[/embedyt]