www.controradio.it Peste suina: Consorzio cinta senese, le richieste alla cabina di regia Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:07:24 Share Share Link Embed

Eradicare la peste suina africana, sbloccare gli aiuti agli allevatori, accelerare la realizzazione di centri genetici per la conservazione della razza, garantire un futuro all’allevamento semibrado e assicurare una comunicazione corretta sull’emergenza. Sono le cinque richieste avanzate dal Consorzio di tutela della cinta senese Dop durante la prima cabina di regia regionale sulla peste suina africana, riunita ieri a Firenze e presieduta dal commissario straordinario regionale Giorgio Briganti. A rappresentare la filiera è stato il presidente del Consorzio, Nicolò Savigni, che ha parlato a nome delle 79 aziende allevatrici della denominazione.

Nicolo’ Savigni