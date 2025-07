www.controradio.it Personale sanitario, in Toscana servono interventi urgenti Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:10:09 Share Share Link Embed

TOSCANA. Resta molto critica la situazione del personale sanitario in Toscana. Per questo motivo nei giorni

scorsi il segretario regionale del NurSind Giampaolo Giannoni ha scritto al presidente della Regione Eugenio

Giani, all’assessore al Diritto alla salute e sanità Simone Bezzini, al presidente del Consiglio regionale

Antonio Mazzeo e al presidente della Terza commissione Enrico Sostegni per chiedere interventi strutturali

urgenti.