www.controradio.it Periferico Festival 2025 - IL VOLO DI MICHELANGELO. L'intervista a Beatrice Visibelli Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:06:32 Share Share Link Embed

IL VOLO DI MICHELANGELO – Un racconto teatrale per voce e violoncello per raccontare la vita di un genio indiscusso dell’arte universale

produzione Teatri d’Imbarco

testo e regia Nicola Zavagli

con Beatrice Visibelli, Marco Natalucci

e al violoncello Dagmar Bathmann



→ martedì 24 giugno ore 18 Accademia delle Arti del Disegno, Via Orsanmichele 4 – Speciale Festa di San Giovanni

POSTI LIMITATI-PRENOTAZIONE NECESSARIA

→ mercoledì 25 giugno ore 21.15 Cortile Social Housing Osteria Social Club, Via dell’Osteria