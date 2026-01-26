Pd e Cgil: ” no alle intimidazioni di Azione studentesca”

/
RSS Feed
Il Partito democratico e i Giovani democratici di Prato, insieme alla Flc Cgil pratese, intervengono contro la campagna di Azione studentesca, l’associazione giovanile di destra che invita a “segnalare docenti accusati di fare propaganda” nelle scuole. Nel mirino degli iscritti ad Azione studentesca nelle scorse ore era finito l’istituto superiore pratese Newsline, per via delle sue “lezioni di educazione civica sull’antifascismo”. In una nota congiunta Pd e Gd parlano di “iniziativa intimidatoria” e di “liste di proscrizione” incompatibili con il confronto democratico.
Ne abbiamo parlato con FILOMENA DI SANTO, FLC CGIL Prato