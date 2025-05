Podcast Passeggiata dei Georgofili 2025 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:05:43 Share Share Link Embed

Anche quest’anno torna la Passeggiata dei Georgofili, giunta al su 32° anniversario, in programma Lunedì 26 maggio 2025. Un appuntamento simbolico e partecipato, pensato per non dimenticare la strage terroristico-mafiosa della notte tra il 26 e il 27 maggio 1993, che colpì il cuore di Firenze, provocando vittime innocenti e ferite profonde nella memoria collettiva. Intervista con Mirko Dormentoni, presidente Q4 Firenze