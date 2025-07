www.controradio.it Partiti i saldi anche in Toscana Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:12:21 Share Share Link Embed

Il punto con la Confesercenti TOSCANA. Nel primo weekend di luglio e per i successivi 60 giorni, saldi estivi anche in Toscana. Più di 6 famiglie su 10, il 63%, parteciperanno ad un giro d’affari totale nella regione stimato in quasi 215 milioni di euro. Nico Gronchi è il Presidente regionale di Confesercenti.