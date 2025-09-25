Parte "Cubo in Tour" contro la "svendita di Firenze"
Il Comitato Salviamo Firenze lancia una nuova iniziativa contro chi – dicono – sta devastando la città. L’hanno presentata davanti al nuovo student Hotel alla Manifattura Tabacchi, l’ennesimo “finto studentato-ostello, albergo con costi altissimi che fanno crescere ulteriormente la bolla immobiliare: prenotare una notte per 2 persone in camerata da 6 ben euro 254, una stanza per studenti fino a 1.400 euro al mese”, spiega il portavoce Massimo Torelli, “ma la città è piena di aree perse o a rischio”.