    Pane e Fumi episodio 5

    Domenico Guarino
    5° episodio: il presente che chiama il futuro. Tra nuove prospettive e vecchi timori. In onda lunedì 19 gennaio alle 9.35 su Controradio. Ospiti DANIELE CALOSI, segretario FIOM Toscana, MAURO LOMBARDI, docente economia dell’innovazione, Università di Firenze, MIRCO LAMI, dipartimento salute e sicurezza CGIL Toscana, VALERIO FABIANI, consigliere lavoro Regione Toscana, MICHELE DE PALMA, segretario generale FIOM CGIL, MAURO MACELLONI, delegato sindacale acciaierie Piombino, PAOLO CARLI, RSU Aferpi.