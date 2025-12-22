Pane e Fumi episodio 5

/
RSS Feed
5° episodio: il presente che chiama il futuro. Tra nuove prospettive e vecchi timori. In onda lunedì 19 gennaio alle 9.35 su Controradio. Ospiti DANIELE CALOSI, segretario FIOM Toscana, MAURO LOMBARDI, docente economia dell’innovazione, Università di Firenze, MIRCO LAMI, dipartimento salute e sicurezza CGIL Toscana, VALERIO FABIANI, consigliere lavoro Regione Toscana, MICHELE DE PALMA, segretario generale FIOM CGIL, MAURO MACELLONI, delegato sindacale acciaierie Piombino, PAOLO CARLI, RSU Aferpi.