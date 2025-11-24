www.controradio.it "Pam è un'azienda che vuole riportarci all'Ottocento: inaccettabile, Governo intervenga" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:00 Share Share Link Embed

L’accusa di Maurizio Magi, segretario generale filcams CGIL Firenze, in riferimento alla vertenza che vede coinvolti 46 lavoratori del punto venedita PAM ai Gigli, in procedura di licenziamento collettivo, ma anche agli ultimi episodi del ‘test del carrello’ che hanno portato a tre licenziamenti individuali in Toscana. Oggi presidio davanti alla sede di ARTI, in occcasione dell’’incontro tra Regione Toscana, sindacati e Pam Panorama sulla vertenza.

La decisione unilaterale di chiidere il negozio Pam Panorama, per la Filcams Cgil rappresenterebbe “un durissimo colpo occupazionale e sociale per un territorio già duramente provato da altre crisi aziendali”.

“La questione de I Gigli è un pezzo del puzzle. Negli ultimi giorni Pam Panorama ha licenziato tre lavoratori in Toscana. Emerge con evidenza che l’azienda sta mettendo in campo una riorganizzazione sulla pelle dei lavoratori e di fronte a questo non possiamo stare fermi. Intanto, registriamo come fatto positivo che siano state presentate in Parlamento delle interrogazioni sulle vicende in questione” conclude Magi.