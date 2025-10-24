www.controradio.it Ospiti stellari per la 17a ed. di France Odeon Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:17 Share Share Link Embed

Dal 30 ottobre al 2 novembre la 17a edizione del festival celebra la lunga storia d’amore tra Firenze e il cinema d’Oltralpe con anteprime, incontri e una costellazione di ospiti di livello internazionale come Michel Hazanavicius, Emmanuel Carrère, Olivier Assayas, Laure Calamy, Fabien Gorgeart, Prïncia Car, Stéphane Ly-Cuong, Stefano Bollani e Massimiliano Fuksas. E poi un convegno, il Premio Sguardi del Mediterraneo e molto altro per questa speciale occasione che incrocia anche i quarant’anni di France Cinema.