Open week delle lauree magistrali dell’Università di Firenze: dal 13 al 17 aprile la presentazione dei 75 percorsi d’eccellenza fra cui scegliere.

Open Week Lauree Magistrali Università di Firenze: 75 percorsi di eccellenza dal 13 al 17 aprile

La newsline · 10 aprile 2026 · 14 min

L'Università di Firenze presenta l'Open Week delle lauree magistrali dal 13 al 17 aprile con 75 percorsi formativi. La rettrice Alessandra Petrucci e la prorettrice Ersilia Menesini illustrano l'offerta formativa che spazia dall'innovazione tecnologica alla sostenibilità, con novità in ambito biotecnologico, geologico e medico. Focus su internazionalizzazione, flessibilità didattica, accessibilità economica e opportunità di carriera.

Capitoli

00:00 Introduzione Open Week

02:15 75 corsi magistrali e consapevolezza nella scelta

03:46 Nuovi corsi: biotecnologie, geologia, medicina

05:07 Flessibilità e internazionalizzazione

08:25 Ranking ed eccellenza della ricerca

11:33 Accessibilità economica e tassazione

13:00 Consigli agli studenti e curiosità