BONGOMAN by JAKA ( 35TH ANNIVERSARY) – 23th JANUARY 2026– TRIBUTE TO STEPHEN “CAT” COORE of THIRD WORLD –
Reggae Radio Show on air since 1991 with JAKA at the control –
CONTACT: [email protected]
VENERDI 21.30/22.30 // DOMENICA 16.00/17.00/
FRIDAY 9.30 PM/10.30 PM // SUNDAY 4 PM / 5 PM
TRACKLIST
PROTOJE – DAMIAN MARLEY – AT WE FEET
KARBON – JAMAICA
FILTRO TIEZZO IL GENERALE – FIRENZE CARTOLINA
MORTIMER. ZION KINGS – ROUND & ROUND WE’VE FOUND LOVE
JAH LIL – GOOD TIMES
ROMAIN VIRGO, PROTOJE – FINALLY
TRIBUTE TO CAT COORE OF THIRD WORLD:
NOW THAT WE’VE FOUND LOVE
96° DEGREES IN THE SHADE
REGGAE AMBASSADOR
TRY JAH LOVE
YOU ARE NOT THE ONLY ONE
CHRONIXX – I KNOW WHAT YOU FEELING
JOHN HOLT – STICK BY ME
BOB ANDY – LET THEM SAY
HEPTONES – GOT THE HANDLE
TARRUS RILEY- YOU + ME
KELISSA – WAY YOU MAKE ME FEEL