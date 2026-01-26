    BONGOMAN by JAKA  – 25th JANUARY 2026– TRIBUTE TO STEPHEN “CAT” COORE of THIRD WORLD – FRIDAY 9.30 PM/10.30 PM // SUNDAY 2 PM / 3 PM

    BONGOMAN by JAKA ( 35TH ANNIVERSARY) – 23th JANUARY 2026– TRIBUTE TO STEPHEN “CAT” COORE of THIRD WORLD –

    Reggae Radio Show on air since 1991 with JAKA at the control –

    CONTACT: [email protected]

    VENERDI 21.30/22.30 // DOMENICA 16.00/17.00/

    FRIDAY 9.30 PM/10.30 PM // SUNDAY 4 PM / 5 PM

    TRACKLIST

    PROTOJE – DAMIAN MARLEY – AT WE FEET

    KARBON – JAMAICA

    FILTRO TIEZZO IL GENERALE – FIRENZE CARTOLINA

    MORTIMER. ZION KINGS – ROUND & ROUND WE’VE FOUND LOVE

    JAH LIL – GOOD TIMES

    ROMAIN VIRGO, PROTOJE – FINALLY

    TRIBUTE TO CAT COORE OF THIRD WORLD:

    NOW THAT WE’VE FOUND LOVE

    96° DEGREES IN THE SHADE

    REGGAE AMBASSADOR

    TRY JAH LOVE

    YOU ARE NOT THE ONLY ONE

    CHRONIXX – I KNOW WHAT YOU FEELING

    JOHN HOLT – STICK BY ME

    BOB ANDY – LET THEM SAY

    HEPTONES – GOT THE HANDLE

    TARRUS RILEY- YOU + ME

    KELISSA – WAY YOU MAKE ME FEEL