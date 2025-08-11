    Ombrelloni chiusi e tasche vuote: il cortocircuito dell’estate italiana

    0
    stagione balneare
    Logo Controradio
    www.controradio.it
    Ombrelloni chiusi e tasche vuote: il cortocircuito dell'estate italiana
    Loading
    /

    La questione del caro-ombrellone e la privatizzazione delle spiagge in Toscana: ne abbiamo parlato con Laura Grandi, presidente Toscana Federconsumatori