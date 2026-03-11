www.controradio.it Oltre 3mila eventi e 700 espositori a Firenze per Didacta Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:08:32 Share Share Link Embed



Si apre la 13edizione di Didacta Italia 2026, la fiera sull’innovazione della scuola, in programma alla Fortezza da Basso di Firenze dall’11 al 13 marzo. All’inaugurazione dell’iniziativa è atteso il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. L’edizione 2026 è dedicata ai 200 anni dalla nascita di Carlo Collodi (pseudonimo di Carlo Lorenzini, nato a Firenze il 24 novembre 1826), autore de Le Avventure di Pinocchio, fra i libri per ragazzi più letti e tradotti nel mondo. Per l’occasione verrà allestita, a cura di Indire, una mostra con percorsi di lettura e approfondimenti intitolata Collodi.



Audio: Anna Paola Concia è la coordinatrice del comitato organizzatore di Didacta Italia

In programma anche 501 eventi formativi: 316 seminari e 185 workshop. I percorsi formativi, che spaziano dalla scuola 0-6 fino ai corsi post diploma, affrontano numerosi argomenti, tra cui le metodologie didattiche innovative, l’educazione ambientale, l’educazione alimentare, le arti e l’innovazione del sistema scolastico nazionale ed europeo. Un’attenzione particolare sarà dedicata all’Intelligenza artificiale in classe, con l’allestimento di due sale tematiche in cui si potrà sperimentare l’utilizzo dell’Ia per l’insegnamento e l’apprendimento. Presenti anche aule immersive dedicate alla blockchain, alla robotica educativa e alla transizione tecnologica. Fra le novità dell’edizione 2026 anche un’area interamente dedicata all’innovazione in Europa con la presentazione di scuole europee ‘modello’ che si sono dimostrate capaci di trasformare in modo significativo il modello scolastico. Saranno oltre 700 gli espositori in totale (in crescita del 35% rispetto all’edizione 2025) che rappresentano le più importanti aziende della filiera della scuola su scala internazionale, distribuiti in dieci padiglioni: dalla cancelleria e editoria alle architetture e arredi scolastici, dalla didattica museale all’educazione alimentare. A Didacta è presente anche la Banca d’Italia con uno stand al piano attico del Padiglione Spadolini con iniziative per promuovere l’educazione finanziaria tra i docenti, gli studenti e le studentesse.