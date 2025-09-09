www.controradio.it Ognuno ha un ruolo, ognuno ha un senso: al via la quinta edizione! Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:10:29 Share Share Link Embed

Al via “OGNUNO HA UN RUOLO, OGNUNO HA UN SENSO. Incontri culturali nei quartieri”.

A settembre e ottobre due mesi di attività culturali gratuite per bambini, ragazzi e adulti nei Quartieri 3, 4 e 5 di Firenze. Incontrarsi, dialogare e dedicarsi del tempo: ecco le parole chiave di un progetto che da anni abita gli spazi dei quartieri periferici fiorentini attraverso diverse tipologie di attività (cerchi di lettura, laboratori, spettacoli ed esperienze sensoriali). Il tema di questa edizione è dedicato ai 5 sensi, declinati in modo sempre diverso e originale.

Il progetto è a cura di Associazione culturale Tri-boo con Fondazione CR Firenze nell’ambito del Bando Partecipazione culturale/Periferie.

Le attività sono realizzate da operatori e operatrici professionisti afferenti alle più diverse discipline: i musicisti Alessandro Bosco, Dario Castiello e Silvia Piazzese, la fotografa Chiara Mancini, la scrittrice e psicoterapeuta Cecilia Peccerini, i ricercatori del Centro di servizi per l’educazione e la divulgazione scientifica Openlab – Unifi, gli operatori della Fondazione Tronci e naturalmente le attrici e operatrici di associazione culturale Tri-boo Margherita Fantoni, Alessandra Brattoli e Irene Barbugli. Giustina Terenzi ha intervistato proprio Irene Barbugli che ci ha raccontato questa iniziativa giunta alla quinta edizione.