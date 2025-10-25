www.controradio.it Oggi in Santo Spirito i residenti a tavola in piazza per il primo pranzo di Quartiere Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:03:39 Share Share Link Embed

Sabato, 25 ottobre, in piazza Santo Spirito alle 13, l’associazione Artigianelli Karate asd, con il sostegno di Oltrarno Promuove e Associazione Rondinella del Torrino, organizza, in collaborazione con 14 attività economiche locali, il primo pranzo di rione “Santo Spirito a Tavola”.

L’iniziativa è stata presentata dal Presidente del Q1 Mirco Rufilli (AUDIO) e dall’assessore allo Sviluppo economico e al Turismo Jacopo Vicini.

“Vogliamo che questo pranzo sia il primo di una lunga serie, fino a creare una tradizione – ha dichiarato il presidente Rufilli –. Un primo passo importante per unire tutta la comunità del rione: attività commerciali e di ristorazione e abitanti e fruitori di una piazza che ha visto notevoli trasformazioni negli ultimi anni. Un esempio di collaborazione tra istituzioni, associazioni e commercianti che crei un nuovo clima di convivialità e amicizia”.

Marco Bartolini Gaggio, da 40 anni maestro di Karate all’Artigianelli Karate asd ha sottolineato “il senso di appartenenza a un rione, nella tradizione storica di Firenze, che un evento come questo può valorizzare”.

“Ci tengo a dire grazie agli organizzatori – dice l’assessore allo Sviluppo economico e al Turismo Jacopo Vicini – sono proprio queste le iniziative di cui Firenze e un quartiere come l’Oltrarno hanno bisogno, perché rafforzano il legame tra la nostra città e chi la vive ogni giorno. Il Centro Storico di Firenze è vivo, in particolare sono vivi rioni popolari come Santo Spirito, con iniziative come il pranzo di quartiere ‘Santo Spirito a Tavola’ lo dimostriamo e ribadiamo la volontà dei fiorentini di vivere appieno la propria città. Ringraziamo le attività che collaborano attivamente all’organizzazione di questo evento, realtà conosciute e frequentate da residenti e da un’utenza prevalentemente cittadina, che con il lavoro di ogni giorno contribuiscono a tenere viva, a rinsaldare e a rinnovare l’anima profonda di Firenze”.