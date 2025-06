www.controradio.it Nutida 2025, dal 13 giugno a Scandicci la nuova edizione Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:09:36 Share Share Link Embed

Al via “NUTIDA Nuove danzatrici/ori”. Giunge alla VI edizione Nutida Nuove danzatrici/ori, il festival di danza contemporanea nato a Scandicci, che vede alla direzione artistica Cristina Bozzolini e Saverio Cona i quali hanno delineato un programma che rafforza l’attenzione ai giovani e la vocazione al contemporaneo, cifre fondative della manifestazione.

Dal 13 giugno al 4 luglio, nell’ora che precede il tramonto e in un rapporto costante tra pubblico ed artisti, NUTIDA presenta spettacoli pensati o riadattati per la splendida cornice del Pomario del Castello dell’Acciaiolo. 35 i titoli in programma, 30 novità con 22 prime e 8 anteprime, per un totale di 41 repliche in 17 giorni, 6 le produzioni, 7 le coproduzioni, 73 danzatori in scena di cui 26 under 25.

Il festival inaugura il 13 giugno alle ore 19 con una serata d’autore in cui Roberto Tedesco, nuova voce della danza contemporanea, presenta 3 creazioni. In anteprima “We are our roots” con la danzatrice Laila Lovino e Luca Pizzetti, compositore e esecutore delle musiche dal vivo.

A seguire “Rebecca”, una produzione in prima assoluta di Nutida/Stazione Utopia in cui il coreografo affronta il tema della resilienza creando un solo per Rebecca Intermite. E infine “Simbiosi”, spettacolo finalista del Premio Prospettiva Danza Teatro 2023 e menzione Speciale, a chiudere la serata.

Ascolta l’intervista al coreografo Roberto Tedesco a cura di Giovanni Barbasso.

Nutida è un progetto di Stazione Utopia, realizzato con il sostegno di Mic, Regione Toscana, Città metropolitana di Firenze e Comune di Scandicci nell’ambito di OpenCity 2025.