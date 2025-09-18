www.controradio.it Nuove torri su Firenze? Il caso di via San Gallo Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:21:06 Share Share Link Embed

L’ex ospedale militare di via San Gallo a Firenze è al centro di un grande progetto di trasformazione urbanistica, finalizzato alla creazione di un complesso di extra lusso composto da un hotel a cinque stelle, residenze di pregio e spazi commerciali.

Circa il 70% della superficie sarà destinato alla struttura ricettiva e il restante 30% ad appartamenti e negozi. Il progetto, vincitore di un concorso internazionale (2017), è firmato dallo studio fiorentino RossiProdi Associati. Il complesso, che si estende su circa 16.000 mq tra via Cavour e via San Gallo, prevede il restauro di alcuni edifici storici, la demolizione di alcune parti, la bonifica ambientale e archeologica – fatto che desta molte preoccupazioni – e la costruzione di nuovi volumi. Quali e di quale grandezza? In ogni caso, l’area è passata dal Demanio e Ministero della Difesa a soggetti privati: inizialmente Cassa Depositi e Prestiti, poi acquisita da Gb Invest Holding e successivamente dalla Liagre Hospitality Ventures Limited di Singapore. Il nuovo nome previsto per il complesso sarà “Capella Florence”, con inaugurazione fissata per il 2027 e una chiara vocazione al mercato asiatico. I lavori sono stati affidati all’impresa Carron. Si prevede il completamento tra il 2026 e il 2027.

Questa mattina siamo in diretta davanti l’ex ospedale militare di via San Gallo con Raffaele Palumbo e i suoi ospiti