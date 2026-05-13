www.controradio.it Nuove condotte per l'autostrada dell'acqua: lavori dal 15 al 17 maggio Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:11:54 Share Share Link Embed

Arriva ad un nuovo snodo cruciale il cantiere per un tratto cittadino dell’Autostrada dell’Acqua in centro di Firenze che ha preso il via nei mesi scorsi con la posa delle nuove condotte nel tratto tra Lungarno Pecori Giraldi e Lungarno Colombo. Un’opera che permetterà il raddoppio di un ulteriore tratto dell’intera rete di adduzione che consente di distribuire l’acqua, potabilizzata nell’impianto fiorentino dell’Anconella, ai Comuni dell’area metropolitana Firenze-Prato-Pistoia.Da Venerdì 15 a Domenica 17 maggio si terranno quelli che tecnicamente vengono definiti “impatti”, operazioni di collegamento tra le nuove condotte e due nodi acquedottistici creati su Lungarno Pecori Giraldi e Lungarno Colombo, utili a mettere fuori esercizio la condotta preesistente e consentire l’entrata in servizio quella nuova. Un doppio intervento realizzato in parallelo per ridurre al massimo i disagi alla popolazione.

Matteo Colombi, Responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne di Publiacqua