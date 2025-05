www.controradio.it Notizie dalla Piana - 5 maggio 2025. Multiutility, Falchi rilancia la gestione pubblica Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:11:48 Share Share Link Embed

Notizie dalla Piana – 5 maggio 2025. Multiutility, Falchi rilancia la gestione pubblica

Presentazione della proposta di gestione completamente pubblica del servizio idrico in seno alla nuova Multiutility toscana, il Protocollo d’intesa per il “Tavolo del lavoro e della buona occupazione nella Piana”, la Tari a Calenzano

Controradio in collaborazione con Piananotizie.it al servizio dell’informazione e dei cittadini per raccontare cosa succede sui territori: fatti, storie, segnalazioni, politiche e sfide della Piana fiorentina. Nel palinsesto radiofonico e sul sito controradio.it della storica emittente di informazione locale toscana potrete seguire dirette e collegamenti con la redazione del quotidiano locale on line Piananotizie.it per raccontare e commentare cosa succede a Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Calenzano, Signa e Lastra a Signa. Foto Piananotizie.it

Elena Andreini