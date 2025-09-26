www.controradio.it "NN-Non Noto". A Firenze la proiezione di un progetto di ricerca dell’attrice e regista Tereza Abraham. Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:07:24 Share Share Link Embed

“Siamo nel 2025 e per oltre un milione di giovani, nati e/o cresciuti in Italia, non è possibile essere italiani davanti alla legge, perché?” Un film, ma soprattutto un progetto di ricerca che indaga l’intersezione tra il passato coloniale italiano, i figli non riconosciuti di allora e di oggi, e l’impatto che la mancanza di una legge sulla cittadinanza ha sulle nuove generazioni: è NN- Non Noto, l’opera della regista e attivista Tezetà Abraham che COSPE presenta venerdì 26 settembre allo Spazio Alfieri di Firenze (via dell’Ulivo, 8) alle orre 19.00 nell’ambito del progetto europeo W Star.