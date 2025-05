www.controradio.it Next Generation Fest. Arriva l'edizione 2025 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:06:44 Share Share Link Embed

Next Generation Fest. Arriva l’edizione 2025

Al via quarta edizione di Next Generation Fest, l’evento dedicato alle GenZ e Gen Alfa, in programma per lunedì 2 giugno 2025, dalle ore 9.30 alle 21.00 al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino di Firenze. Celebrando la Festa della Repubblica italiana, per ribadire i valori della Repubblica e della nostra Costituzione, l’iniziativa mette al centro le giovani generazioni con una serie ricchissima di speech e interventi da parte di personalità e speaker provenienti dal mondo dello spettacolo e dell’arte, ma anche dello sport e della musica, con storici, artisti, divulgatori, giornalisti, imprenditori e content creator.https://giovanisi.it/ nextgenerationfest/

Bernard Dika, portavoce del presidente Giani e coordinatore di Giovani Sì