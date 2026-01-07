www.controradio.it Neve nel Chianti, disagi sulle strade ma positiva per viti e olivi Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:04:19 Share Share Link Embed

Grande nevicata dell’Epifania su colline e monti nel Chianti, fra Firenze e Siena. Da circa un decennio non c’era stata una precipitazione così copiosa in questa zona. La neve è scesa dalla mattina al primo pomeriggio stendendo una coltre fino a 20-25 centimetri. Notevoli i disagi alla circolazione su tutte le strade. Nelle zone di Tavarnelle, Panzano in Chianti, Barberino Val d’Elsa, Greve, aziende agricole hanno fatto uscire i trattori, dopo averli dotati di lama, per spalare la neve dalle strade.



Nonostante i disagi alla circolazione, una neve che fa bene alle piante come ci racconta Matteo Mugelli, olivicoltore e presidente sezione Chianti di Coldiretti.