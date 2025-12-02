Nasce l’associazione “Amici del Vieusseux” per sostenere, sviluppare e promuovere le attività del Gabinetto Scientifico Letterario di Firenze, e per portare avanti l’eredità di Giovan Pietro Vieusseux, che nel 1820 fondò l’istituto culturale come Gabinetto di lettura e Biblioteca circolante. L’associazione è aperta a tutti: scuole, università, studiosi, appassionati, istituzioni, associazioni e cittadini di ogni parte del mondo.

L’associazione è aperta a tutti: scuole, università, studiosi, appassionati, istituzioni, associazioni e cittadini di ogni parte del mondo. A chiunque creda che la cultura sia un ponte e non un confine, un’opportunità e non un privilegio. Sarà possibile aderire agli Amici del Vieusseux e diventare parte di questo progetto inviando una richiesta a [email protected]