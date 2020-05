Musica… da camera – Lady in the Radiator: Un giorno dopo l’altro (Tenco cover)

Sara Parigi e Lorenzo Robin Frosini, da Prato, fanno musica sotto le spoglie di Lady in the Radiator. Insieme creano un mondo sonoro vagamente “espressionista” fatto di sofisticate voci eteree e spigolose chitarre graffianti. A seguito dell’aggiunta di Walter Bellini alle percussioni, i Lady in the Radiator esordiscono dal vivo alla 31a edizione del Rock Contest. Vincitori del concorso, stanno preparando l’uscita di alcuni singoli sotto la supervisione di Alessio Pepi (Dilatazione, La Band del Brasiliano). In questo video Lorenzo Robin e Sara eseguono una cover di “Un giorno dopo l’altro”, canzone tratta dal terzo album in studio di Luigi Tenco, impreziosita dall’arrangiamento alla chitarra scritto da Pino Daniele.

