Mostre: “Oceani” di David Doubilet dal 21 ottobre 2025 a Villa Bardini, Firenze

La sconfinata bellezza della vita nelle profondità oceaniche e al tempo stesso la fragilità degli ecosistemi sottomarini nella mostra “Oceani”, che porta per la prima volta National Geographic a Firenze. Dal 21 ottobre 2025 al 12 aprile 2026, a Villa Bardini, la prima esposizione personale che celebra il lavoro del fotografo David Doubilet in Italia, pioniere dell’esplorazione sottomarina e massimo esponente mondiale della fotografia subacquea. La mostra è promossa da Fondazione CR Firenze e le Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo, in collaborazione con National Geographic.
“È un grande piacere portare la prima mostra di National Geographic a Firenze, a Villa Bardini – afferma Marco Cattaneo, direttore di National Geographic e curatore della mostra – con un autore che è molto più di uno straordinario fotografo subacqueo”
NELL’AUDIO L’INTERVISTA a cura di Domenico Guarino