Mostre: “Io sono un architetto. Ettore Sottsass” a Palazzo Buontalenti di Pistoia
La retrospettiva “Io sono un architetto. Ettore Sottsass” è protagonista dell’offerta culturale della Toscana a Palazzo Buontalenti di Pistoia. In mostra oltre 1400 opere tra disegni, ceramiche, mobili iconici e fotografie che raccontano trent’anni di ricerca di Sottsass, tra design, architettura e sperimentazione, con materiali d’archivio e capolavori realizzati per aziende come Olivetti e Poltronova. Curata da Enrico Morteo, la mostra ripercorre il periodo 1945-1975 e il legame del designer con la Toscana. Ne abbiamo chiesto conto alla direttrice generale e scientifica di Fondazione Pistoia Musei, Monica Preti.