www.controradio.it Morte Luana D’Orazio, assolto il tecnico. “Le responsabilità vanno individuate” Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:05:45 Share Share Link Embed

“La giustizia pensa di chiuderla qui, oppure indaga per trovare chi veramente ha manomesso e chi ha ordinato di farlo?” Domande che rimangono aperte e vengono poste da Mirko Lami (Cgil Toscana) all’indomani della sentenza del tribunale di Prato che ha assolto “per non aver commesso il fatto” Mario Cusimano, tecnico manutentore imputato per la morte della giovane operaia tessile il 3 maggio 2021 rimanendo incastrata in un macchinario, un orditoio, nell’azienda di Montemurlo dove lavorava. Per la morte di Luana a suo tempo erano stati indagati per omicidio colposo e rimozione dolosa delle cautele antinfortunistiche, cioè le protezioni, i due titolari dell’azienda, Daniele Faggi e Luana Coppini, che avevano poi patteggiato rispettivamente 1 anno 6 mesi, e 2 anni.

Mirko Lami Dipartimento Salute e Sicurezza CGIL Toscana