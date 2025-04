www.controradio.it Morte in cava, intervista a Sì Toscana Massa Carrara Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:08:22 Share Share Link Embed

Morte in cava, intervista a Sì Toscana Massa Carrara – “La strage non si ferma. Non siamo mai stati e non possiamo essere più disposti a tollerare che questa strage non abbia fine. Dobbiamo pretendere, con ancora più forza, che le lavoratrici e i lavoratori siano tutelati nelle condizioni in cui lavorano”, lo affermano in una nota Dario Danti e Matteo Bartolini di Sì, rispettivamente segretario regionale toscano e segretario provinciale di Massa-Carrara.

Matteo Bartolini