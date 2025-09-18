www.controradio.it Montemurlo, operai aggrediti: aperta inchiesta Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:45 Share Share Link Embed

Giorgio Bernardini ci racconta gli ultimi aggiornamenti dopo i fatti avvenuti davanti alla stireria.

La procura di Prato ha aperto un’inchiesta sull’aggressione ieri ai lavoratori in sciopero della ditta L’Alba di Montemurlo che partecipavano a un presidio davanti all’azienda. Violenza privata e lesioni personali i reati ipotizzati ai danni del trentenne del Bangladesh che stava

“conducendo la protesta sindacale” e di altri lavoratori anche di origine pakistana. Ipotizzati inoltre i reati di intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro. Disposte anche perquisizioni e già ascoltato l’operaio “vittima della violenza”.