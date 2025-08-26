Montanari: mi aspetto che il Papa vada a Gaza, chi crede non può tacere 26 Agosto 2025 0 Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppEmailStampaTelegram www.controradio.it Montanari: mi aspetto che il Papa vada a Gaza, chi crede non può tacere Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:07:31 Subscribe Share RSS Feed Share Link Embed Il cristianesimo di fronte al massacro a Gaza è il tema della riflessione che abbiamo fatto con lo storico dell’arte rettore dell’università per stranieri di Siena, Tomaso Montanari