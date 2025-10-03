    Mondeggi per la Palestina. il progetto C.A.S.A

    Una delegazione sabato a Roma, collegamento alla seconda Festa della Vendemmia e il progetto a sostegno della popolazione palestinese.

    Ne parliamo con Martina Martignoni Mondeggi Bene Comune