Mondeggi per la Palestina. il progetto C.A.S.A 3 Ottobre 2025 0 Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppEmailStampaTelegram www.controradio.it Mondeggi per la Palestina. il progetto C.A.S.A Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:04:25 Subscribe Share RSS Feed Share Link Embed Una delegazione sabato a Roma, collegamento alla seconda Festa della Vendemmia e il progetto a sostegno della popolazione palestinese. Ne parliamo con Martina Martignoni Mondeggi Bene Comune