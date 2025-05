www.controradio.it Migliaia di firme di sanitari per Gaza Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:10:11 Share Share Link Embed

Oltre 38mila firme all’appello lanciato da Sanitari per Gaza riservato ai medici e al personale sanitario iscritto agli ordini professionali

“Noi operatori sanitari (medici, infermieri, farmacisti, psicologi, tecnici delle professioni sanitarie, medici veterinari, ostetrici, biologi, fisioterapisti, chimici e fisici) scriviamo con preoccupazione questa lettera per descrivere il livello di distruzione causato da Israele al sistema sanitario di Gaza e per denunciare l’utilizzo della fame come un’arma a Gaza, in ennesima palese violazione del diritto internazionale”.

https://docs.google.com/forms/ d/e/1FAIpQLScMqK4cbLSRoDp-4x_ W6QjFaIEROZWiwi92hz9lYa33wIFZu g/viewform.

Prof.ssa Bahia Hakiki della Rete sanitari per Gaza