www.controradio.it "Mense per il clima" in tour a Pisa il 23 e 24 settembre Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:04:50 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="O6h0aGbDXq"><a href="https://www.controradio.it/podcast/mense-per-il-clima-in-tour-a-pisa-il-23-e-24-settembre/">“Mense per il clima” in tour a Pisa il 23 e 24 settembre</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/mense-per-il-clima-in-tour-a-pisa-il-23-e-24-settembre/embed/#?secret=O6h0aGbDXq" width="500" height="350" title="““Mense per il clima” in tour a Pisa il 23 e 24 settembre” — www.controradio.it" data-secret="O6h0aGbDXq" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

Mense per il Clima campagna nazionale promossa da Essere Animali e Legambiente per rendere le mense universitarie italiane più sostenibili, sarà a Pisa il 23 e 24 settembre per un doppio appuntamento organizzato in collaborazione con l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana.

Il 24 settembre la mensa Martiri, in via Martiri 1, Pisa, si trasformerà nel luogo di una competizione gastronomica partecipativa con un vero e proprio “Food Fight”. Il personale dell’azienda sarà suddiviso in due “brigate” impegnate durante il pomeriggio nella preparazione di un menu interamente vegetale che poi verrà proposto e sottoposto al giudizio degli studenti che ceneranno nella mensa a partire dalle 19:00 decretando il vincitore di questa competizione.

Obiettivo della sfida in programma il 24 settembre è quello di avvicinare la comunità universitaria alla cucina vegetale attraverso assaggio, gioco e competizione. Ampliare la familiarità con le opzioni vegetali, coinvolgendo in particolare studentesse e studenti che abitualmente non le scelgono e rafforzare le competenze del personale di cucina nella preparazione di piatti vegetali. Una occasione per testare nuove ricette vegetali e favorirne l’integrazione nell’offerta ordinaria della mensa, utilizzando il gradimento e i dati di scelta per orientarne la selezione.

Ne abbiamo parlato con VALENTINA TAGLIETTI, responsabile programmi vegan di Essere Animali